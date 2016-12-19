Усміхнений пітбуль став зіркою Інтернету

Брінкс / Фото: Big picture

12 років тому Брінкса побачив на нью-йоркській вулиці Джон Бозак і забрав його до себе, повідомляє видання «Нескучные новости».

Бозак каже, що його пес посміхається навіть тоді, коли спить: «Я вперше помітив посмішку Брінкса в перший же день, коли його знайшов. Я посадив його до себе в машину, він забрався на переднє сидіння і влаштувався як у себе вдома. Як тільки я його побачив, я вже не сумнівався і прийняв рішення. Краще рішення в моєму житті».

Господар Брінкса каже: «Не думаю, що він просто клоун або придуркувато посміхається з будь-якого приводу — це вираз його відчуттів. Ця посмішка говорить: «Я твій друг, вір мені». Він так реагує на речі, які радують собак або інших живих істот, — на їжу і ласку», — каже господар Брінкса.

Бозак зізнається, що полюбив Брінкса саме за його «людську» посмішку.

Господар пітбуля регулярно фотографує його радісну пику.

Бозак вперше зустрів свого майбутнього вихованця, коли пес переходив одну з нью-йоркських вулиць. «Він стояв через дорогу від школи і виглядав розгубленим. Потім побіг. Він всім своїм виглядом показував: Що це за чужаки вторглися на мою вулицю?».

За наступні два місяці Бозак розклеїв в місті безліч оголошень про те, що знайшов на вулиці пса. Він не отримав жодної відповіді і вирішив залишити Брінкса в своїй родині.