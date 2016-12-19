У Мережі з’явилася «музична карта світу»

Інтерактивну карту розробив стріммінговий музичний сервіс Spotify, повідомляє VistaNews.

Зображення оновлюється щотижня, причому, вибрати можна певне місто чи цілу державу, щоб дізнатися про музичні переваги місцевих жителів.

Цікаво, що ця карта не тільки інформативна, але й дуже функціональна. Так, користувачі мають можливість слухати прямо на ній популярні в різних куточках Землі мелодії.

На жаль, Україна на цій мапі залишається «сірою зоною».