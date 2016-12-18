Канадських автомобілістів просять не злити лосів, які лижуть їх машини

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Водії провінції Альберта в Канаді отримали від місцевої влади рекомендації не відганяти лосів, які наближаються до автомобілів і злизують з них сіль.

Як уточнює BBC News, сіль розкидається на дорогах з метою боротьби з ожеледицею, і вона до смаку лосям, що мешкають в одному із заповідників. Влада попереджає, що якщо такий лось захоче полизати чийсь автомобіль, то його ні в якому разі не можна відштовхувати.

Фахівці відзначають, що вага дорослої особини може перевищувати 450 кг, причому лось не зрушить з місця, скільки його не штовхай. Він також може накинутися на людей або машину, якщо вирішить, що йому загрожує небезпека.

Власникам транспорту настійно рекомендовано не вступати в конфлікт з лосем і не робити спроб його відігнати від авто.