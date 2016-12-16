66-річний альбатрос збирається знову стати мамою

Wisdom / Фото: Kristina McOmber / Kupu Conservation Leadership Program & US

Найстаріший у світі дикій пташці виповнилося 66 років, але поважний вік її анітрохи не сповільнив, повідомляє The Dodo.

Альбатрос Wisdom («Мудрість») вперше була ідентифікована та описана біологами в 1956 році, коли вона прибула в колонію її виду на атолі Мідуей, щоб розмножуватися. Оскільки птахи досягають репродуктивного віку в 5 років, це означає, що Wisdom сьогодні принаймні 66 років.

Настільки ж дивовижний, як і її довголіття, той факт, що вона знову збирається стати мамою.

Цього місяця штатні співробітники Служби риби та дичини США (USFWS) національного заповідника Мідуей були раді виявити, що Wisdom повернулася до колонії альбатросів на цьому тихоокеанському острові — і що вона була в компанії нового яйця.

З 2006 року Wisdom виростила дев’ять пташенят, а також, ймовірно, ще кілька десятків протягом всього її життя.

Альбатрос утворює пару на все життя, , але Wisdom, як вважають, пережила принаймні одного попереднього партнера. На щастя, доглядати за цим новим яйце їй не доведеться наодинці.

Так само, як і в останні роки, вона приєдналася до її нинішнього партнера, вірного самця-альбатроса на ім'я Akeakamaiare (чиє ім’я означає «любитель мудрості»). Він братиме участь в обов’язках з інкубування яйця і годування курчат після вилуплення.