Мережу вразило відео з косатками, які з’їли акулу

Оператор дрона Слейтер Мур зняв унікальні кадри: дві дорослі самки косатки (Orcinus Orca) і два дитинчати полювали на акул в затоці Монтерей в Каліфорнії. Самки косаток хапали ще живих акул цілком і поїдали їх, а молодняк навчався на їхньому прикладі полювати. Напевно, це найнебезпечніше «дитяче харчування» з існуючих ц світі, повідомляє Naviny.by.

Слейтер Мур знаходився на борту судна Sea Wolf II, коли, запускаючи свій безпілотник, помітив плаваючих в затоці косаток. Спустившись ближче, він побачив, що це матері вчать дитинчат полювати на акул. Вони хапали хижаків поперек тулуба і перекушували їх.

Косатки — це морські ссавці з ряду китоподібних. Вони досягають десятиметрової довжини і мають масу до восьми тонн. Косатки — хижаки з широким спектром харчування. Деякі з них спеціалізуються на оселедцях, інші полюють на ластоногих.

У шлунках косаток часто знаходили акулячі зуби, проте полювання косаток на акул не бачив майже ніхто, оскільки це відбувається в океані далеко від людських очей. Тільки у зв'язку з розвитком невеликих безпілотників вчені стали дізнаватися все більше подробиць з життя цих тварин.