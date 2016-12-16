NASA підтвердила реальність існування світів з "Зоряних воєн"

Так, були знайдені крижані, посушливі планети, які були присутні у фільмі. Існують і планети з двома світилами.

Фанати "Зоряних воєн" тріумфують - вдалося довести реальність існування деяких світів, які були показані в легендарній космічній сазі "Зоряні війни". Так, вченим вдалося виявити відразу декілька аналогів планети Татуїн, на якій було два світила. Одна з найбільш схожих планет - Kepler-16b. На планеті можна побачити дві тіні і дві веселки. Параметри даного небесного тіла аналогічні обсягам Сатурна. Планета розташована в сузір'ї Лебедя, її відділяє від Землі дистанція в 200 світлових років.

Відразу кілька світів нагадують вченим посушливу планету ДЖАККІ. Найвідомішим аналогом названий Марс. Вчені відкрили, що існують крижані світи на зразок планети Гот, показаній у фільмі. 10 років тому астрономи знайшли подібну планету, що отримала назву OGLE з індексом 2005-BLG-390L. Океанічні світи особливо цікавлять фахівців, так як вони можуть містити в собі життя. Проведені дослідження показали, що життя на Землі зародилося саме в океані. Враховуючи цей факт, вчені приділяють велику увагу виявленню таких планет. На жаль, лісові світи поки не були знайдені, планети з подібними умовами поки не були відкриті.