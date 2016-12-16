У Німеччині підліток намагався підірвати різдвяну ярмарку

У Людвігсхафені (Німеччина) підліток намагався влаштувати вибух на різдвяній ярмарці. Про це пише видання «Focus», посилаючись на джерела в німецьких спецслужбах, повідомляє IsraInfo.

12-річний виходець з Іраку (народився в Німеччині) отримував чіткі інструкції від бойовика ІДІЛ, особу якого встановити поки не вдалося.

Підліток заклав в районі ярмарки саморобну бомбу, начинену цвяхами, але вибуху не сталося, тому що не спрацював детонатор. Потім хлопчик скоїв спробу підірвати ще один пристрій біля будівлі муніципалітету Людвігсхафена.

Один із відвідувачів ярмарки, помітивши підозрілий предмет, звернувся до поліцейських. Хлопчик був затриманий і поміщений в центр для неповнолітніх злочинців.