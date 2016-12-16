Найсексуальніший учитель математики з Англії закинув подіум заради шкільної дошки

П’єтро Боселлі / Фото: © ARMANI / PIETRO BOSELLI.COM

Спершу викладач математики в University College London (Великобританія) розбивав серця тільки своїм студенткам, потім завів власний Instagram і прославився на весь Лондон, а в 2015 році його нарешті було названо найгарячішим учителем вже офіційно — П’єтро переміг в міжнародному конкурсі краси серед викладачів сильної статі, повідомляє Life.

Головним призом для уродженця провінції Верона став «золотий» контракт із італійським будинком моди Armani. Боселлі став обличчям весняно-літньої колекції нижньої білизни EA7 Emporio Armani, після чого армія його прихильниць набула інтернаціонального розмаху.

Маючи науковий ступінь PhD в галузі машинобудування, П’єтро Боселлі зізнавався, що завжди мріяв про модельну кар'єру, але боявся нерозуміння колег в академічному середовищі. Однак тепер, коли на професора сиплються сотні пропозицій зйомок в рекламі і кіно, а агенти провідних світових дизайнерів обривають телефон, щоб запропонувати йому черговий багатомільйонний контракт, італієць несподівано для всіх вирішив зробити паузу.

Розуміючи, що кар'єра манекенника залишає йому все менше часу на заняття з улюбленими студентами, Боселлі вирішив зав'язати з подіумом. Учитель пообіцяв самому собі, що модні журнали залишаться в його житті тільки як хобі.

«Неважливо, наскільки прибуткові можуть бути зйомки, я все одно не пропущу заради них і години занять», — сказав Боселлі в інтерв'ю The Independent.

Зараз Instagram найсексуальнішого вчителя налічує 1,6 млн підписників.