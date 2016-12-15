Житель Москви влаштував шлюбний аукціон, пропонуючи взяти себе в чоловіки за 3 млн рублів

На сайті Pichshop.ru проводиться аукціон, мінімальна ставка якого 10 000 рублів. Його суть в тому, що дами повинні за гроші викупити чоловіка у компанії і допомогти йому закрити борги, але обов'язкова умова — Олександр повинен прожити з цією жінкою не менше одного року, повідомляє видання Life.

Призначення товару: для укладення шлюбу з дівчиною не старше 35 років.

Олександр уклав з компанією договір, за яким повинен був зробити нанесення (шовкографію). Він отримав сировину (дошки з ясена), але роботу не зробив і не зміг повернути сировину початкової якості з незалежних від нього причин. Борг стнвоить 3 120 150 руб (приблизно 1,435 млн гривень) . Олександр виставив себе на аукціон в ролі нареченого, щоб погасити частину заборгованості. Компанія пробачить залишок боргу, якщо він проживе у шлюбі не менше 1 року. Умови аукціону: ставки приймаються до 20.12.2016. Дівчина, яка запропонує найбільшу ставку, отримує можливість укласти шлюб.

«Це історія реальна і так само борг перед компанією в Олександра Крамаренка є, — прокоментував ситуацію представник компанії PichShop. — Він не виконав замовлення і зараз винен 3 млн рублів. Ми йому запропонували таку альтернативу, він погодився».