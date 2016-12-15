Фізик пояснила дітям, чому Санта-Клаус не старіє

Фізик Кеті Шин з Ексетерського університету (Великобританія) заявила про те, що їй вдалося знайти наукове пояснення тому, як Санта-Клаус встигає за одну ніч доставити подарунки 700 млн дітей, повідомляє Informing.

Також Шин зазначила, що вона розібралася в тому, як Санта-Клаусу вдається не застрягти в димоходах і чому його ніхто не бачить.

Річ у тім, що Санта і його олені переміщаються по світу на величезній швидкості. Через цю швидкості вони зменшуються і можуть легко поміститися в комині. Але, як попередила Шин, Санта не повинен зупинятися в трубі ні на секунду, адже він відразу ж виросте до звичайного розміру. Щоб встигнути розвести подарунки дітям по всьому світу, упряжка Санти рухається зі швидкістю в 10 млн км/год. Через таку високу швидкість його ніхто не може роздивитися. Шин зазначила, що, завдяки ефекту Доплера, Санта-Клауса ніхто не чує.

Також Шин порадила всім дітям залишати на столах молоко і печиво. Адже, за її словами, щоб встигнути до всіх дітей Санті і його оленям необхідно дуже багато енергії.

Опублікувати своє дослідження про роботу Санти фізик не має наміру. За її словами, всі розрахунки вона виконала тільки для того, щоб зацікавити дітей наукою.