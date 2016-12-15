Статуя Діви Марії, що "рухається, змінює колір і лікує хвороби», шукає новий будинок

Том Пауерс з Ірландії сьогодні шукає новий будинок для статуї Діви Марії. Йому, 73-річному чоловікові, дуже важко приймати у себе вдома щоденно в середньому 50 осіб, які їдуть помолитися до Матері Божої. Тому він зараз намагається зібрати кошти, щоб дати їй постійний будинок, пише irishmirror.ie.

«Я особисто був свідком, скільком людям вона допомогла. Тепер нашій леді потрібен будинок до Різдва: маленька каплиця або зал, де люди могли б прийти, вшанувати пам'ять Діви Марії та спокійно помолитись."

Том розповів, що люди приїжджають з різними захворюваннями, такими як пухлини, проблеми з серцем і слухом, зором… які, як він стверджує, ця статуя має здатність зцілювати.

"Такі речі трапляються тут щотижня, їх можна назвати чудесами», - говорить соловік. - Це все робить статуя. Вона хоче, показати себе своєму народові."