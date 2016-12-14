У Перу поліцейський в костюмі Санта-Клауса затримав наркодилерів (відео)

Заарештовував підозрюваних співробітник правоохоронних органів в костюмі Санта-Клауса, повідомляє tJournal.

Поліцейським довелося ламати двері в готелі, де ховалися члени клану Пінто. У результаті обшуку було вилучено кілька кілограмів кокаїну і кілька рулонів фасувальної обгортки.

«Санта-Клаус» обшукав кожного підозрюваного і вивів одного з них на вулицю, де посадив його в автомобіль.

Полковник Хорхе Луїс Ангуло, який очолював рейд, зазначив, що використання маскування полегшує роботу поліції за рахунок елемента несподіванки.

Повідомляється, що поліцейські прийшли до висновку, що в квартирі розташовувався цех з упаковки товару і «диспетчерська», яка приймала замовлення від клієнтів.