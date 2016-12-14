Малюк в одязі левеняти спантеличив лева в американському зоопарку (відео)

Yahoo Style поділилися відео з малюком в одязі левеняти, який через скло в зоопарку в Атланті пародіює величезну кішку, повідомляє Quibbll.

Хижак на початку був дуже здивований, коли 11-місячний Ар'є підійшов до його вольєру, одягнений в рудий костюм левеняти.

Великий звір спробував понюхати і помацати малюка, який в свою чергу копіює всі звички лева.

Як розповів хрещений батько хлопчика, вибір костюма для знайомства з хижаком був невипадковим. Ім'я Ар'є позначає «лев» на івриті, розповів чоловік.

Дитина явно абсолютно не боявся царя звірів, і протягом декількох хвилин «спілкувалася» зі своїм новим приятелем.