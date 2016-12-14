120-кілограмову хуліганку винели на руках з літака

В американському Детройті поліцейським довелося на руках виносити з літака жінку вагою майже в 120 кілограмів. За тим, як даму тягнуть по вузькому проходу між крісел, із задоволенням спостерігали, знімаючи на камери, інші пасажири (див.тут)

Справа в тому, що на контролі дебоширка відмовилася пред'являти документи і посадковий талон, крізь декілька кордонів прорвалася на борт і просто лягла в центрі салону, розуміючи, що з її габаритами процедура евакуації буде складною.

В результаті рейс затримали, і навіть не дивлячись на те, що жінка не чинила опір, четверо здорових чоловіків витягали її з літака майже годину.