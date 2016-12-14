Сили Асада і шиїтське ополчення порушили перемир’я на сході Алеппо

Сили режиму Башара Асада та шиїтське ополчення порушили режим припинення вогню, зробивши черговий наступ на сході Алеппо, повідомляє агентство Anadolu.

Домовленість про припинення вогню на сході Алеппо була досягнута напередодні завдяки посередництву Туреччини.

Алеппо розташований на півночі Сирії і є другим за величиною містом країни після Дамаска. Західну частину міста контролюють сили режиму Асада, східну — загони опозиції.