У Мексиці з дна річки «спливла» акула віком 5 млн років

Про скам'янілості вони розповіли владі, яка й повідомила про останки, що спливли з дна річки, співробітникам Національного інституту антропології та історії (INAH), передає Informing.

Фахівці вважають, що вони належать одному з представників виду Otodontidae — мегалодону — родичу сучасної великої білої акули. Але точно це буде встановлено лише після більш ретельного вивчення скам'янілостей.

Як повідомив археолог Антоніо Ермосільо, виявлена стародавня істота проживала від 1,8-5 млн. років тому. Її довжина сягала 18 метрів, а вага — 50 тонн. Учені висловлюють жаль, що знайдена лише задня частина. Оскільки голова відсутня, встановити за результатами перших оглядів належність до виду складно. Палеонтологи мають намір продовжити дослідження останків у лабораторії.

На думку багатьох палеонтологів, мегалодони були одними з найбільших хижаків, що мешкали у воді. Їхньою здобиччю ставали кашалоти, дельфіни, кити і морські черепахи.