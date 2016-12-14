У Мексиці з дна річки «спливла» акула віком 5 млн років
У мексиканському штаті Герреро жителі рибальського селища Пунта-Мальдонадо виявили в гирлі річки останки стародавньої акули.
Про скам'янілості вони розповіли владі, яка й повідомила про останки, що спливли з дна річки, співробітникам Національного інституту антропології та історії (INAH), передає Informing.
Фахівці вважають, що вони належать одному з представників виду Otodontidae — мегалодону — родичу сучасної великої білої акули. Але точно це буде встановлено лише після більш ретельного вивчення скам'янілостей.
Як повідомив археолог Антоніо Ермосільо, виявлена стародавня істота проживала від 1,8-5 млн. років тому. Її довжина сягала 18 метрів, а вага — 50 тонн. Учені висловлюють жаль, що знайдена лише задня частина. Оскільки голова відсутня, встановити за результатами перших оглядів належність до виду складно. Палеонтологи мають намір продовжити дослідження останків у лабораторії.
На думку багатьох палеонтологів, мегалодони були одними з найбільших хижаків, що мешкали у воді. Їхньою здобиччю ставали кашалоти, дельфіни, кити і морські черепахи.