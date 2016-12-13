В Японії з’явилася незвичайна хмара у вигляді кулі (фото)

У японському місті Фудзісава місцевий житель зняв дивовижний природний феномен — хмару-кулю, повідомляє видання «Нескучные новости».

«Я деякий час не міг відірвати очей від неї, а потім різко кинувся до телефона, щоб встигнути зняти хмару. Коли я її сфотографував, вона вже мала не такі чіткі обриси, мені шкода, що я забарився», — поділився японець.

Повідомляється, що хмара могла прийняти настільки незвичну для себе форму через «закручування». Таке відбувається в вітряні дні, коли холодне і більш щільне повітря змішується з теплим легким, створюючи обертальний рух.

В основному зустрічаються витягнуті на безмежжя кілометрів рулонні хмари, але японцеві повезло побачити саме сферичну хмару.