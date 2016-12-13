В Австралії пітон проковтнув кенгуру на очах в ошелешеної публіки

Шокуючий випадок стався в Австралії, на півночі штату Квінсленд, повідомляє eg.ru.

Гравці в гольф несподівано виявили на полі чотириметрового аметистового пітона, який спіймав великого кенгуру-валлабі. Гігантська змія обвилася навколо своєї жертви на рівній ділянці газону і почала її душити.

«Всі були досить здивовані. Це не таке вже звичне видовище», — розпоів один зі спортсменів. Згідно зі свідченнями очевидців, пітон розправився зі звіром протягом п’яти хвилин. Спочатку він убив кенгуру, а потім цілком його проковтнув і поповз в русло пересохлого струмка.

Варто відзначити, що інцидент не завадив гольфістам продовжити гру.

У гольф-клубі відзначили, що на полі часто можна зустріти різну живність, так що відвідувачі до цього вже звикли. Правда, аметистовий пітон з'являється на публіці досить рідко.

Відомо, що він є найбільшою змією в Австралії і досягає в довжину 3,5 метра, а іноді і 8,5. Такі рептилії найчастіше полюють на великих звірів, на зразок кенгуру або домашніх тварин.