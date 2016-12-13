Павук у вигляді капелюха з «Гаррі Поттера» живе в Індії

Цікаве відкриття зробили вчені з індійського Мумбая, які натрапили в лісах штату Карнатака на незвичайний вид маленьких — всього 7 міліметрів — павучків, повідомляє видання eg.ru.

Вигляд цих своєрідних істот разюче нагадує знаменитий капелюх, який у всесвіті «Гаррі Поттера» з'ясовує, на якому факультеті школи магії Хогвартс повинен вчитися майбутній чарівник. У всякому разі, при погляді на фотографії цих павуків складається враження, що творці фільмів за книгами Джоан Роулінг надихалися саме їхнім зовнішнім виглядом.

Так чи інакше, біологи, схоже, були добре знайомі з історією про хлопчика зі шрамом у формі блискавки і дали нововідкритому виду членистоногих ім'я Eriovixia gryffindori — по імені мага Ґодрика Ґрифіндора, творця розподіляючого капелюха, а також однойменного факультету в Гоґвортс.

Утім вчені, що виявили «чарівних» істот, відрізняються не тільки дотепністю, а й професіоналізмом — за останні два роки вони відкрили цілих п'ять нових видів павуків. І дивній формі тулуба Eriovixia gryffindori вони, зрозуміло, дали цілком раціональне пояснення. На їхню думку, в тому середовищі, де мешкають ці павучки, саме такий тулуб дозволяє найкраще замаскуватися, прикинувшись, наприклад, висохлим листком.