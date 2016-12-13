У США спробують вдруге стратити вбивцю, який пережив смертельну ін’єкцію

Ромелл Браун / Фото: SkyNews

Ромелл Браун, вбивця, який пережив смертельну ін'єкцію, зазнав невдачі у своїй спробі запобігти другій спробі виконання вироку на тій підставі, що це було б «жорстоко», повідомляє SkyNews.

Страта Ромелла Брума була скасована в 2009 році після того, як медичні працівники в Огайо провели два години безуспішно намагаючись знайти вену, щоб вколоти смертельні наркотики.

Стверджують, що Брум почав кричати від болю після того, як голки застрягли в його руках і ногах принаймні 18 разів — у деяких випадках потрапивши в кістки.

Адвокати вбивці стверджували, що спробу виконати страту вдруге можна віднести до «жорстокого і надзвичайного покарання», яке поза законом Конституції США.

Вони також стверджували, що нова спроба страти суперечить повторному притягненню до відповідальності — принципу, згідно з яким ніхто не повинен бути покараний двічі за тими ж звинуваченнями або фактами.

Судді відкинули аргументи в подвійній кримінальній відповідальності і прийняли сторону обвинувачення, яке стверджувало, що в цьому випадку принцип не застосовується, оскільки смертельна ін'єкція ніколи не входила в кров вбивці.

Брум був засуджений у 1984 році за зґвалтування і вбивство Тріни Мідлтон, 14-річної дівчинки, яка була викрадена в Клівленді, коли йшла додому з футбольного матчу з двома друзями. Йому зараз 60 років і він є другим в історії США ув'язненим, який зміг пережити смертну кару.

У 1947 році штат Луїзіана стратив 18-річного Віллі Френсіса на електричному стільці — через рік після того, як неналежним чином підготовлений електричний спрацював зі збоями.