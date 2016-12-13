Аргентинській сім’ї померлого пса повернули у вигляді клону

«Нам не потрібен інший, нам потрібен саме цей пес!» - вирішили в родині аргентинського бізнесмена і клонували волохатого улюбленця Ентоні, який помер в 17-річному віці, повідомляє видання «Аргументы неделі».

Звичайно, пса клонували не вдома на кухні і не особисто його власники. У покійного пса вчені в Буенос-Айресі взяли генетичний матеріал — зразок епітеліальної тканини, розмножили клітини, а потім їх впровадили в незапліднені яйцеклітину відповідного донора у відомій спеціалізованій південнокорейській лабораторії. Далі, як і належить, зародок розвивався в сурогатної матері.

Тільки вчора стало відомо, що щеня народилося на світ ще влітку. Воно абсолютно ідентичне з померлим Ентоні, успадкувавши його вроджені риси і здібності, проте в подальшому поведінка буде залежати від виховання і навколишнього оточення.

Обійшовся клон господарям в суму до 100 тисяч доларів, як і американському керівнику інтернет-компанії Баррі Діллеру, який раніше точно так само клонував свого пса Шеннона.