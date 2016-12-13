Найстарша у світі стюардеса розповіла про 60 років роботи в авіації

Американські журналісти виявили найстарішу в світі стюардесу, яка працює в компанії American Airlines, повідомляє видання eg.ru.

Бетт Нен зараз 80 років і вона прийшла в авіацію в кінці 50-х років. Літня пані згадала, що в той час традиції польотів на літаку разюче відрізнялися від сьогоднішніх. Лайнери були шикарними, а пасажирів на борту годували лобстерами з порцелянових тарілок.

«Ми розносили великі підноси з їжею. І я була єдиною стюардесою на весь літак, так що мені доводилося піклуватися про всіх пасажирів», — згадує бортпровідниця.

За її словами, велика увага приділялася і зовнішності стюардес. «Вони відправляли нас в салон краси, де обрізали волосся та вискубували брови», — розповіла Бетт. Також наймач стежив за зростом і вагою співробітниць, і зайві кілограми цілком могли вартувати дівчині роботи.

Сьогодні в авіакомпаніях ці фактори не відіграють важливої ролі при прийомі на роботу. Однак, відзначає найстаріша стюардеса, особливо змінилися технології, адже ще півстоліття тому розкладу рейсів в аеропорту писалися крейдою на дошці.

Але Бетт не бентежать зміни в авіаційній галузі, оскільки ніякі нововведення не зможуть замінити її саму. «Пасажири потребують людського спілкування», — пояснює вона.

Єдине, що не змінилося за шість десятків років в галузі авіаперевезень — це усміхнені обличчя бортпровідників, які вітають пасажирів на борту літака, додає стюардеса.