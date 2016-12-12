Найскладніший у світі десерт виготовили за 500 годин

На його виготовлення знадобилося 500 годин роботи, які розтягнулися на 15 місяців, повідомляє Lenta.ru.

Кулінари використали 240 яєць, 216 кілограмів глазурі і 30 кілограмів цукру. Ширина пряникового будиночка — 180 сантиметрів. У ньому п’ять кімнат, витриманих у стилі Людовика XIV. Були передбачені навіть такі деталі інтер'єру, як камін, дзеркала і канделябри з позолотою, репродукції відомих картин на стінах, ліжко з балдахіном.

На створення будиночка «бісквітних архітекторів» надихнув маєток Уоддесдон — заміський особняк сімейства Ротшильдів в англійському графстві Бакінгемшир. Солодка конструкція може здатися візуально знайомою любителям британського телесеріалу «Абатство Даунтон», оскільки садиба Ротшильдів з'являлася в деяких його епізодах.

На сторінці Biscuiteer в Instagram повідомляється, що будиночок виставлений в маєтку Уоддесдон і на нього можна буде подивитися до березня 2017 року. Яка доля чекає десерт після цього терміну, не уточнюється.

Останній із власників маєтку не мав спадкоємців і заповідав Уоддесдон Національному фонду об'єктів історичного інтересу або природної краси (National Trust). Садиба стала музеєм і відкрита для відвідувачів.