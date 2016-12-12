Журналіст із Росії одружився на онукові президента Перу

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Журналіст з Росії Павло Лопарєв одружився на онукові президента Перу художнику Франциско Бустаманте. Про це повідомив сам журналіст в своїх соціальних мережах. Також про подію написала газета The New York Times.

Одруження 36-річного журналіста і 44-річного художника пройшло в Нью-Йорку, де Лопарєв проживає в останнім часом.

Відзначимо, в даний час Павло Лопарєв працює як режисер-мультиплікатор. Він створює документальні та короткометражні анімаційні фільми на соціальну тематику, зокрема, про життя ЛГБТ-спільноти та ВІЛ.

Франциско Бустаманте - манхеттенський художник. Його роботи представлені в престижних галереях Нью-Йорка.