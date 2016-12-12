Луганські експериментатори розрядили на людину мільйон вольт (відео)

Ентузіасти з окупованого Луганська опублікували на своєму каналі в YouTube відеозапис, на якому показали, як реагуватиме навколишнє середовище з людським тілом, якщо розрядити в нього мільйон вольт.

«Не варто повторювати побачене у себе вдома. Перед зйомкою цього ролика вся техніка була ретельно випробувана на безпеку і всі досліди проводилися під наглядом фахівців», — наголошують автори відео.