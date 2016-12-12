У Ризі відбувся забіг Дідів Морозів

У неділю, 11 грудня, в Старій Ризі пройшов вже традиційний благодійний забіг Дідів Морозів, повідомляє Ru.Delfi.

У забігу взяли участь 1000 осіб, які пожертвували на благодійність 13 000 євро. Кошти, зібрані в ході забігу, будуть спрямовані на реабілітацію дітей з порушеннями рухового апарату.

Вартість участі в забігу на дистанції 1,5 км склала 15 євро (для індивідуальних учасників), для школярів старше 12 років і студентів — 10 євро. Діти могли взяти участь в забігу безкоштовно, а для сімей були передбачені особливі ціни. Костюми Дідів Морозів перед забігом учасники отримали безкоштовно.