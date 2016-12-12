У Москві відкрили ресторан «НКВД» зі сталінською символікою

У центрі Москви з'явився новий ресторан під назвою «НКВД». На думку відомого адвоката і правозахисника Марка Фейгіна заклад в повній мірі символізує сучасну путінську Москву, повідомляє видання IsraInfo.

Фото ресторану можна побачити на сторінці Фейгіна в Facebook. «Це в центрі Москви. Крутіше була б тільки мангальна «П'ять розстрілів», — написав адвокат, розмістивши таке ж фото в Twitter.

З огляду на інтер'єр закладу з портретами Сталіна і його сподвижників і меню з такими стравами, як «Закуска по-сталінськи», сюди не просто залучають клієнтів «жартівливою» назвою, а абсолютно свідомо звеличують більшовицький деспотизм.

«У центрі Москви відкрили ресторацію «НКВД». Чому не «Гестапо»? Там теж могло б бути прегарне меню (страви не пропоную, у вас і без мене бурхлива фантазія).

Можна ще атракціони відкрити: розстріл ворогів народу, тортури зрадників, арешт космополітів. Багато чого можна. Так, і обов'язково батюшка повинен окропити кожне приміщення, і благословити катів. Пекло вже тут. Питання — скільки в нього рівнів? Моя думка — нескінченна кількість. Дна немає, навіть не шукайте», — прокоментував пост Марка Фейгіна блогер Олександр Сотник.