Власник Maserati Ghibli переодягнув авто в дорогий оксамит

Власник Maserati Ghibli повністю обтяг кузов седана чорним оксамитом, зробивши виняток лише для деталей, які на заводі були оброблені хромом. У приватних же руках вони придбали золотистого відтінку - на жаль, не уточнюється, чи це справжнє золото чи звичайна фарба. Радіаторна решітка і колісні диски покриті чорним глянсовим лаком під колір нового кузова седана.

Видання Carscoops, яке опублікувало зображення оксамитової Maserati Ghibli, називає спосіб обробки кузова тканиною або шкірою модним трендом, який поступово набирає популярність серед власників автомобілів преміум-сегмента. У той же час практичною така мода безумовно не є: тканина, як правило, погано переносить інші погодні умови, крім сонячних.

Maserati Ghibli була вперше представлена ​​в 2013 році. Седан побудований на платформі старшої моделі Quattroporte і пропонується з декількома двигунами на вибір, частина з яких розроблена за участю інженерів Ferrari.