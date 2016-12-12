Приголомшлива райдужна хмара потрясла жителів Бразилії

Житель міста Кашіас Жан Олів'єр зміг відобразити це чудо на фото, а потім викласти знімки в Мережі.

Любителі НЛО будуть розчаровані, тому що в явищі навіть не видно слідів невидимого плаща або інших неземних ознак, але метеорологи відразу пояснили причину такого дивовижного виникнення райдужної хмари. За їх словами, сонячне світло заломлюється у водних краплях, після чого вони вже набувають різних колльорових відтінків.

Крім того, тут грає роль різна довжина променів, але даний випадок дійсно унікальний, так як водні частки крапель в хмарі однакового розміру і здатні створювати приголомшливий ефект в небесах, який вразив своєю пишністю населення країни. Їм пощастило побачити рідкісне природне явище, схоже на інопланетні аналоги.