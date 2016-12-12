У Фінляндії пластиковий пакет визнали найбільш непотрібною річчю 2016 року

Найбільш непотрібною річчю в Фінляндії у 2016 році за підсумками конкурсу, який щорічно проводить журнал Luonto ( «Природа»), став пластиковий пакет. Цього разу редакція вибирала переможця з понад п’ять сотень надісланих читачами варіантів, повідомляє агентство FlashNord.

Журналісти відзначили, що на користь пластикових пакетів їх схилило бажання привернути увагу до того, які проблеми для навколишнього середовища може викликати їхнє використання.

Видання зазначає, що «кожен фін використовує близько 55 пластикових пакетів на рік», загалом же ж по країні їх за цей період «накопичується до 300 млн». Причому тут не враховуються тонкі пакети, які видають у магазинах безкоштовно, наприклад, для упаковки заморожених ягід або морозива — їх у рік поширюють в ще більших обсягах, до 900 млн штук.

Хоча в Суомі і застосовується сортування відходів, і часто для утилізації пакетів ставлять окремий контейнер, багато з них все ж виявляються просто кинутими де попало, забруднюючи навколишнє середовище, підкреслили журналісти.

Так, за існуючими оцінками, на дні моря таких пластикових відходів зараз приблизно 150 млн тонн, але щороку до них додається ще 6-8 млн. У водному середовищі вони зберігаються до 20-30 років.

Найбільш непотрібну річ року Luonto вибирав уже в 17 раз. Раніше серед переможців були, зокрема, пластикова упаковка для яєць і імпортна вода в пляшках.