У передмісті Парижа зловмисники викрали брендову шкіряну галантерею

Інцидент стався в Лімей-Бреван.

Правоохоронні органи повідомляють, що злочинці викрали шкіряну галантерею виробництва елітних брендів "Hermes" і "Louis Vuitton". Серед вкраденого були брендові сумки, одяг і аксесуари. Загальна вартість збитку оцінюється у понад 1 мільйон євро.

Представники поліції розповіли, що крадіжка сталася зі складу елітної продукції, який розташований в 20 кілометрах від Парижа. Злочинці змогли зламати замок і проникнути на територію приміщення. Крадіжка сталася ще в ніч п'ятниці, однак тільки сьогодні про неї стало відомо, коли співробітники компанії вийшли на роботу. В даний час органи правопорядку проводять розшукові заходи, імовірно, крадіжку було скоєно групою осіб.