Росіянка, що виставила свою цноту на аукціоні, знайшла покупця з 1,7 мільйона фунтів

Мережу потрясла заяву росіянки, яка мешкає в Лондоні, про те, що вона готова продати свою цноту, щоб оплатити навчання. Оголошення вона опублікувала на одному з сайтів екскорт-послуг, встановивши ціну на позначці в 130 500 фунтів. Там же дівчина, назвавшись Аріаною, зазначила, що збирається витратити виручену суму на оплату свого навчання.

На кожен товар є своєї купець. Так, за повідомленням Daily Mail, покупець з'явився і у Аріани. При цьому 26-річний юнак з Німеччини запропонував дівчині дещо іншу суму - 1,7 мільйона фунтів, пише РЕН.ТВ.