На парковці жінки влаштували побоїще зі зриванням перук (відео)

На парковці одного з американських міст в штаті Флорида дві мешканки вирішили з'ясувати стосунки в ході запеклої сутички.

Очевидці зняли на камеру конфлікт, що розгорівся. Спочатку жінки намагалися вирішити відносини криками. Однак коли слова перестали допомагати, в хід пішли кулаки.

Жінки накинулися одна на одну, в той час як навколишні спробували їх розтягнути. Супротивниці вчепилися у волосся одна одній, проте обидві виявилися володарками перук. У результаті жінки вгамувалися і припинили бійку.