Усередині зрубаного дерева виявили страшне створіння (відео)

Лісоруб прийшов в жах, коли виявив всередині щойно зрубаного ним дерева гігантську чорну змію. Чоловік з жаху відсахнувся від поваленого стовбура, з якого по частинах почало виповзати моторошне створіння, повідомляє Mirror.

На опублікованих нижче кадрах відображено, як "деревний монстр" виповзає з отвору в стовбурі дерева. Злякавшись, лісоруб не може стримати крик. "Разом з деревом я розрубав і її", - кричить він.

Де саме було знято це відео, невідомо. Також не повідомляється, яким чином змії вдалося забратися всередину дерева.