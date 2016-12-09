У США чоловік виграв мільйон через помилку продавця лотерейних квитків

Житель американського міста Лейквуд (штат Нью-Джерсі) виграв в лотерею мільйон доларів через помилку продавця, повідомляє видання «Нескучные новости».

Переможець лотереї, 70-річний Данте Кастільо, зазвичай сам вибирав номера, які вказував у лотерейному квитку. Однак в останній раз продавець видав гравцеві квиток з уже проставленими цифрами, комбінація яких була випадково згенерована комп'ютером. Саме це поєднання цифр, як з'ясувалося трохи пізніше, і призвело до успіху.

За умовами розіграшу, володар може забрати всю суму одноразово або щотижня отримувати по тисячі доларів. Кастільо вибрав перший варіант.

Власник магазину, де був реалізований щасливий квиток, також отримає винагороду від організаторів лотереї. Йому належить 10 000 доларів.