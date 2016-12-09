У каналізації житлового будинку в ПАР два тижні ловили кобру

Два тижні пошуків двометрової кобри в каналізаційній системі житлового будинку в столиці ПАР Преторії завершилися успіхом, повідомляє агентство FlashNord.

«Це велике полегшення для мешканців», — сказав змієлов Хенке Маре, який врешті зловив рептилію.

Перший раз кобру помітили в унітазі однієї з квартир 24 листопада. Тоді змієлову не вдалося витягнути рептилію, і вона зникла в каналізаційній системі.

«Змію треба взяти за голову і потихеньку витягувати, оскільки вона опирається і чіпляється хвостом, як ногами. Це велика кобра зі смертельним укусом», — пояснив Маре.

Другий раз кобру виявили в туалеті на другому поверсі будинку. «Як їй вдалося так високо заповзти! Втім, змії люблять тунелі», — зазначив змієлов.

Тепер кобру відправлять у природний заповідник за 60 кілометрів від Преторії, де випустять на волю.