Британській бібліотеці повернули книгу, взяту 120 років тому

Артур Бойкот, учень школи Херефорд з 1886 по 1894, позичив книгу під назвою «Мікроскоп і його одкровення» ще в кінці XIX століття, але не повернув її назад, повідомляє EuroMag.

Його внучка Аліса Джиллет знайшла її серед інших старих книг і прийняла рішення повернути школі. Бібліотека не стала вимагати від неї штраф за давністю події.

Проте наголошується, що якщо за кожен прострочений день бібліотека брала б по 0,21 долара, то повний штраф склав би 9402 долара.