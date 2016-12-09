В Одесі піднявся в повітря літак, зібраний за кресленнями 1910 року (відео)

«Фарман» / Фото: Сергей Смоленцев

8 грудня легендарний аероплан «Farman-IV», побудований за кресленнями 1910 року, злетів в одеське небо. Саме на такому повітряному кораблі більше століття тому прославлений льотчик Михайло Єфімов вперше в Російській імперії зробив публічний політ на одеському іподромі, повідомляє видання «Думская».

Як розповів творець і перший пілот відтвореного «Фармана», президент аероклубу Костянтин Оборін, машина продемонструвала відмінні льотні якості, проте потребує невеликих доробок.

«Насправді, це просто велика літаюча етажерка, — жартує Оборін. — Але вона відмінно літає. Запасу бака вистачає на дві години, а для розгону потрібна швидкість всього 45 км/год і злітна смуга довжиною з половину футбольного поля. Ми трохи модифікуємо гвинт, тому що не вистачає тяги, і полегшимо на 60-70 кг корпус. В оригінальному «Фармані» не було аеродинамічного крила, просто промаслена ганчірка, тому наш вийшов важчим. Зате він набагато надійніший».

За словами Оборіна, публічні польоти почнуться вже в наступному році:

«Про це говорити ще рано, але в нас є навіть пасажирська лавка, а аероплан вільно витримує трьох осіб, включаючи пілота. Одеситам є чим пишатися!».

Свій перший свій політ біплан мав здійснити в 2010 році, в століття польоту Єфімова. На замовлення одеського аероклубу на харківському авіазаводі було зібрано точна копія літака «Фарман-IV». При створенні цього літака використовували три кілометри бас рояльної струни. Первісна вартість проекту становила 60 тисяч доларів, але оскільки згодом було вирішено поставити на літак сучасний авіаційний двигун, то вартість збільшилася ще на $ 5 тисяч. Майже весь літак побудований вручну.

На жаль, упродовж шести років одеський «Фарман» залишався прикутим до землі: машина саморобна, і авіаційна влада відмовлялися її реєструвати. Але недавно ситуацію вдалося переламати, і аероплан зміг піднятися в небо.