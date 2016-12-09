Тисячі гусей загинули в токсичному озері Берклі-Піт у США

Озеро Берклі-Піт знаходиться у великій ямі старого мідного рудника в американському штаті Монтана і цілком заслужено вважається деякими експертами найбільш токсичним у світі.

Воно містить велику кількість різноманітних токсичних відходів, серед яких мідь, кадмій, миш'як, алюміній, залізо, марганець, цинк і багато інших. Вода в озері має водневий показник pH, що дорівнює 2,5, пловідомляє Quibbll.

Рудник, в якому добували мідь, срібло і золото, існував з 1955 по 1982 роки, після чого забруднені ґрунтові води стали заповнювати яму.

Сьогодні кар'єр діаметром 2,7 кілометра і глибиною понад 500 метрів заповнений водою. Якщо приплив ґрунтових вод збережеться на поточному рівні, то до 2020 року рівень води в озері зрівняється з рівнем ґрунтових вод, що призведе до міграції розчинених в озері токсичних речовин у ґрунтові води і забруднення річки Кларк-Форк.

На минулому тижні зграя з декількох тисяч гусей спробувала врятуватися від хуртовини, приземлившись на поверхню Берклі-Піт. У результаті фатальної посадки загинуло, за оцінками місцевих екологів, близько десяти тисяч птахів.

Це не перший випадок загибелі гусей в отруйному озері Монтани, але на цей раз кількість жертв значно перевершує всі відомі епізоди. Близько 50 білих гусей вижили, а точна причина смерті інших поки невідома.

У попередніх випадках птиці в основному вмирали внаслідок вживання води з озера, яка містить в тому числі сірчану кислоту. Розтин також показував високий рівень важких металів у нирках гусей. Видобувна компанія Montana Resources, в зоні відповідальності якої знаходиться озеро, буде оштрафована, якщо Агентство з охорони навколишнього середовища США доведе порушення природоохоронних регламентів.