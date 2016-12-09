Вузькі очі завадили чоловікові з Нової Зеландії отримати паспорт

Автоматична система, що обробляє фотографії для паспортів у Новій Зеландії, відкинула знімок чоловіка азіатського походження через його вузькі очі, повідомляє Quibbll.

Громадянин Нової Зеландії Річард Лі навчається в Австралії і хотів оновити паспорт через Інтернет. Коли він завантажив свою фотографію на сайт, програма подумала, що чоловік знятий із закритими очима, і попросила інший кадр.

Історія отримала популярність після того, як знайомий Лі, австралійський діджей Мешд Н. Катчер (Mashd N Kutcher) опублікував у Facebook скріншот повідомлення про помилку, яку видала система.

Самого Лі подія не образила, а потішила.

«Мене вражає, що всього за 80 років ми пройшли шлях від машин Тьюрінга до софту, який розпізнає обличчя і розуміє, що розмір очей менший за звичайні», — зізнався він журналістам.

Після невдачі Лі сходив до найближчого відділення пошти і зробив ще кілька фотографій. Одна з них задовольнила програмну систему, в результаті запит на отримання нового паспорта вдалося відправити. Документ відправляють поштою або кур’єром.