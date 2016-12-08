У США побудують перший у світі аеропорт для безпілотників

Незабаром на території США може з'явитися унікальний аеропорт, призначений для безпілотних літальних апаратів. Спеціальний проект вже створений і схвалений владою штату Огайо, повідомляє видання «РусАргумент».

Подібний проект спрямований на запобігання зіткнень безпілотників у повітрі. Його реалізація відбудеться на базі аеропорту Спрінгфілд-Беклі.

Поява унікального майданчика для БЛА також допоможе значно розширити сферу їхнього застосування, запевняють аналітики. Наприклад, безпілотники дуже знадобляться в сільському господарстві, при проведенні пошуково-рятувальних операцій, а також для екологічного контролю.