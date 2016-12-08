У США побудують перший у світі аеропорт для безпілотників
Поява майданчика для БЛА допоможе значно розширити сферу їхнього застосування.
Незабаром на території США може з'явитися унікальний аеропорт, призначений для безпілотних літальних апаратів. Спеціальний проект вже створений і схвалений владою штату Огайо, повідомляє видання «РусАргумент».
Подібний проект спрямований на запобігання зіткнень безпілотників у повітрі. Його реалізація відбудеться на базі аеропорту Спрінгфілд-Беклі.
Поява унікального майданчика для БЛА також допоможе значно розширити сферу їхнього застосування, запевняють аналітики. Наприклад, безпілотники дуже знадобляться в сільському господарстві, при проведенні пошуково-рятувальних операцій, а також для екологічного контролю.