Британські злодії прикинулися манекенами і вкрали одягу на 10000 фунтів

Прикинувшись манекенами, злодії дочекалися, коли всі співробітники розійдуться по домівках і магазин закриють, повідомляє видання TheUK.ONE.

Залишившись на самоті, злодії набрали брендового одягу на 10000 фунтів. Поліція на цей момент намагається визначити, як злочинці змогли обійти сигналізацію і винести всі речі непоміченими. Тривога включилася лише тоді, коли злодії вже спускалися вниз по пожежній драбині.

Один із співробітників магазина порівняв цей злочин із аналогічним з фільму «Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку» — там злодії на ім’я Гаррі і Марв здійснили пограбування таким же способом.

Магазин Beales має новітню систему охорони, в якій встановлені датчики для оповіщення про найменший порух, а також захисна система, котра «позначає» грабіжників, якщо ті спробують її зламати вручну.

«Сигналізація спрацювала лише коли злочинці вже виходили з магазину» — повідомив співробітник Beales, який вважає за краще залишатися неназваним.

«Це було добре сплановане пограбування. Вони знайшли одяг, який збігається з одягом манекенів, і стояли нерухомо доти, поки магазин не закрився. Після чого вони взяли непромокальні куртки, речі від відомих кутюр'є і так далі. У них, мабуть, сталеві нерви. Кожен їхній рух міг включити охоронну систему».

Британська поліція закликає всіх, хто був свідком пограбування або щось знає про злочинців, повідомити про це правоохоронців.