В Адигеї знайдено скриню 3-го рейху і черепи невідомих істот

Два цікавих черепа і скринька з емблемою "Аненербе " продемонстрував дослідник Володимир Меліков, пишуть "НР". За його словами, геологи відшукали скриню і два черепи без щелеп, лобових кісток, які мають зовнішню схожість з інопланетними істотами.

За твердженням Огая, вони «чимось нагадують інопланетян». І кілька років тому вченим довелося думати над не зовсім звичайними черепами, які були знайдені приблизно там же. Багато хто припускає, що черепа в скрині могли виявитися результатами окультних досліджень фашистів, однак багато вчених не поділяють цієї точки зору. За однією з версій, під час війни організація досліджувала останки стародавніх народів в горах Північного Кавказу. Огай впевнений, що знак «Аненербе» не є прямим підтвердженням діяльності германців в епоху 3-го рейху. «Аненербе» називалося товариство, яке проіснувало в Німеччині з 1935 по 1945 рік.