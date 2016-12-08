У Нью-Йорку "жінка-кішка" напала на модельєра

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У Нью-Йорку 61-річна Джослин Вільденштейн, відома в світських колах як "жінка-кішка", напала на модельєра. Інцидент стався в апартаментах, розташованих у вежі Трампа посеред Манхеттена.

Як повідомляє Fox News, любителька пластичної хірургії накинулася на знайомого їй Ллойда Клейна і встигла подряпати йому обличчя. Після цього вона схопила ножиці і спробувала знову атакувати чоловіка.

Модельєр сховався і зумів дочекатися прибуття поліції. Співробітники правоохоронних органів зуміли втихомирити буйну "жінку-кішку".