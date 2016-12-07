Американку посадили за ґрати через погрози самій собі в Інтернеті

Мешканка Південної Каліфорнії була засуджена до року в'язниці після того, як вона спробувала підставити свого екс-бойфренда за допомогою фальшивого аккаунта в Facebook. Дівчина відправляла від його імені погрози на свою адресу.

Молодий чоловік розлучився з 25-річною Стефані Лоусон після 9 місяців стосунків через те, що дівчина нерідко била його. Щоб помститися колишньому хлопцеві, мешканка Каліфорнії завела фейковий аккаунт у Facebook, повідомляє Quibbll.

Дівчина стала писати від імені екс-бойфренда погрози, після чого поскаржилася на нього в поліцію. Стефані Лоусон заявила, що чоловік постійно її переслідує і навіть хоче викрасти. У результаті екс-бойфрендаові пред’явили звинувачення за чотирма епізодами, в тому числі в стеженні, викраденні і побитті.

Незважаючи на те, що молодий чоловік опинився на лаві підсудних, Стефані Лоусон заявила, що погрози продовжують їй надходити. Це здалося підозрілим поліцейським, так що вони вирішили перевірити IP-адресу, з якого відправляються повідомлення.

Як виявилося, всі повідомлення з погрозами відправляла собі сама Стефані Лоусон, щоб помститися колишньому хлопцеві. Мешканка Південної Каліфорнії була засуджена до року ув'язнення, а також до трьох років громадських робіт, тоді як з її екс-бойфренда були зняті всі звинувачення.