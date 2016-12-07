Студентка Гарварду переносить шедеври живопису на свої торти

У США 20-річна студентка Гарварду — Емілі Заузмер — виготовляє торти, на яких малює твори класичного живопису. Фотографії своїх робіт дівчина публікує в Instagram-акаунті Girlwithapearlicing, який було створено 5 грудня 2016 року, повідомляє «Росбалт».

За словами Заузмер, торти вона розмальовує у вільний від навчання час. На створення одного їстівного полотна у неї йде від 12 годин до чотирьох днів.

«Я з нетерпінням чекаю, коли нарешті зможу розпочати роботу. Навчання забирає у мене купу часу і сил, а малювати — це так весело. Так що я даю собі кілька вільних днів і повністю віддаюся своїм тортам», — розповіла студентка.

У колекції Емілі є копія «Крику» норвезького живописця Едварда Мунка, «Американської готики» художника Гранта Вуда, «Дівчини з перловою сережкою» нідерландського майстра жанрового портрета Яна Вермеєра та культового твору «Зоряна ніч» Вінсента Ван Гога.