Нейробіологи знайшли розгадку фрески Мікеланджело

Нейробіологи зі США розгледіли в розпису Сікстинської капели в Римі зашифроване нейроанатомічне послання, залишене великим художником високого Відродження Мікеланджело, повідомляє видання «Популярная механика».

Мікеланджело Буонаротті — один із найзнаменитіших у світі художників, автор розпису Сікстинської капели у Ватикані, був не тільки майстром живопису, а й знавцем анатомії. Із 17 років він власноруч розкривав трупи і вивчав будову людського тіла, і набуті знання втілювалися в його анатомічно бездоганних зображеннях людського тіла.

Саме тому істориків мистецтва завжди вражала одна з центральних робіт Мікеланджело, працюючи над якою геній Відродження, здається, забув, як влаштована людська шия. Прямо над вівтарем у Сікстинській капелі ширяє фігура Бога пензля Мікеланджело. Бог зображений у вигляді могутнього чоловіка із сивою бородою в одязі, що розвіюється. Дивно, що на шиї у зображеного чоловіка присутні лінії, яких на шиї, здавалося б, бути не повинно. Крім того, ця ділянка фрески освітлена не так, як всі інші: на фресці світло падає з нижнього лівого кута, а шия Бога ніби освітлена світлом, спрямованим прямо.

Ян Сук і Рафаель Тамарго, нейробіологи з медичної школи імені Джона Хопкінса в США змогли пояснити більш ніж п'ятивікову загадку несподівано неграмотного анатомічно і з точки зору передачі світла фрагмента кисті великого майстра.

В обрисах шиї Бога Мікеланджело зобразив знайомий йому з анатомічних вправ фрагмент людського мозку — мозковий стовбур, який продовжує спинний мозок. А в складках тканини, що прикриває тіло Бога, вчені побачили зображення спинного мозку. Результати дослідження Сука і Тамарго опублікували в науковому журналі Neurosurgery.

Можна було б приписати це відкриття звичкою людини бачити всюди знайомі об'єкти: Сук і Тамарго — нейробіологи, за родом діяльності вони дуже часто бачать людський мозок. Можливо, саме тому вони змогли розгледіти мозковий стовбур і зоровий нерв на шиї Бога, що парить над вівтарем у Ватикані і зайнятий поділом світла і темряви.

Але на користь їхньої теорії говорять інші свідчення любові Мікеланджело до анатомії. У розписі Сікстинської капели, зокрема, вже знаходили зображення інших органів, зокрема, нирок.