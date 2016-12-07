Ізраїльська армія розмістила в «Твіттері» карту Лівану з дислокацією військових об’єктів «Хізбалли»

На сторінці ЦАХАЛу в «Твіттері» опублікована карта Лівану з зазначеними на ній військовими об’єктами «Хізбалли», інформація про яких зібрана розвідкою Ізраїлю після Другої ліванської війни (2006 р.), повідомляє IsraInfo.

У більш ніж 200 селах Південного Лівану «Хізбалла» розмістила близько 10 тисяч військових об’єктів. У деяких з населених пунктів знаходяться навіть пускові ракетні установки. Склади з озброєнням, штабні пункти бойовики влаштували прямо в будинках, де проживає мирне населення. У ЦАХАЛі така тактика «Хізбалли» сприймається як військовий злочин.

Ізраїль вже демонстрував цю карту іноземним дипломатам, ізраїльський посол в ООН навіть представив її на одному із засідань організації.

Варто додати, що терористи «Хізбалли» активно беруть участь в сирійському протистоянні на боці Башара Асада.