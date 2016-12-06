В Google заблокували спливаючу антисемітську підказку пошукового бота

У найпопулярнішому у світі пошуковику Google заблокували частину спливаючих при наборі запиту підказок, в тому числі «євреї це зло» (are Jews evil), які автоматично створила англомовна версія пошукового бота, повідомляє IsraInfo.

Як зазначає The Guardian, вже 5 грудня при наборі запиту «євреї» цієї підказки вже не було. Разом з цим, в Google видалені образливі підказки стосовно жінок, але фраза «мусульмани погані» (are Muslims bad) ще з'являлася.

«Протягом кількох годин після того, як в п'ятницю нас сповістили про результати автозаповнення, ми зробили необхідні заходи. Наші результати є відображенням контенту в Інтернеті. Це означає, що іноді неприємні елементи образливого характеру в Інтернеті можуть вплинути на результати по запиту. Ці результати не відображають ні думку, ні переконання Google. Як компанія ми твердо віримо в розмаїття точок зору, ідей і культур», — подає коментар представника компанії The Guardian.