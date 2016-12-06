У США білка поцупила 150 лампочок з різдвяної гірлянди (відео)

Курйозний випадок стався в американському місті Сіетл (штат Вашингтон), повідомляє видання eg.ru.

Моторна білка примудрилася за 24 години поцупити цілу різдвяну гірлянду. Причому гризун не став відразу красти всю прикрасу, а крав по одній лампочці. В результаті звірок забрав до себе в нірку 150 лампочок.

Однак витівки білки не залишилися непоміченими. Очевидці одразу ж зняли тварину на відео і виклали в Мережу. Так в Інтернеті з'явилося кілька роликів, на яких гризун тікає спочатку із жовтою лампочкою, потім стрибає в кущі з синьою, а слідом — з помаранчевою.

«У цьому році ми виявили нового злодюжку. Ним виявилася маленька білка, яку ми прозвали «Лампочковий Бандит». Хочемо вірити, що цей маленький негідник прикрашає лампочками своє затишне гніздечко, але насправді ми думаємо, що він приймає їх за їжу», — написала автор відео Маргарет Рікон.

